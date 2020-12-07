В Томске за неделю проверили почти 300 маршруток на санитарные требования

Власти Томска просят горожан соблюдать сан правила и обязательный масочный режим в транспорте. Фото: из открытых источников

Инспекторы муниципального «Центра организации и контроля пассажироперевозок» в Томске ежедневно на промежуточных и конечных остановках автобусов проверяют чистоту салонов и внешнего кузова, исправность терминалов, наличие необходимых документов и дезинфицирующих средств, соблюдение интервалов движения. Так за недели проверили почти 300 маршруток, — сообщает пресс-служба мэрии Тоска.

Уточняется, что сегодня специалисты работают на остановках в микрорайоне Академгородок и у ЦУМа, проверяют работу автобусов, курсирующих по маршрутам № 23, 25/25 и 30/33. Основная цель таких проверок — обеспечение безопасности пассажиров и работающих на линии водителей и кондукторов от возможного заболевания вирусной инфекцией.

«В это же время сотрудники отдела проверяют, сколько автобусов вышло на линию, насколько их число соответствует заявленным планам и требованиям муниципальных контрактов, есть ли на маршруте низкопольные автобусы, выполняют ли они вечерние рейсы в отдаленные микрорайоны», — отметил заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

Так, накануне инспекторы обнаружили, что на маршрутах № 5, 26, 38 отключена навигационная система, в связи с этим отследить дежурные рейсы было невозможно. Также были не засчитаны вечерние рейсы маршрутов №№ 8/9, автобусы которых не заехали на остановки по ул. Заварзинской, Дальней и Демьяна Бедного. Информация о нарушителях передана в департамент городского хозяйства для работы с перевозчиками и принятием мер.