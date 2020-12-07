«А снег идет»: коммунальные службы за выходные очистили от снега более 180 дорог Томска

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники. Фото: из открытых источников

В Томске коммунальные службы бригад подрядчиков за выходные проработали на 182 участках улично-дорожной сети. Снег вывезли с улиц Павла Нарановича, Гамалея, Нахимова, Смирнова, проспекта Ленина и других. Всего на полигоны поступило около 180 тонн снега, — сообщает в понедельник пресс-служба мэрии Томска.

«Бригады ручников и звенья малой механизации работают на тротуарах во всех районах Томска, уделяя особое внимание магистралям с уклонами. Так, накануне в порядок были приведены тротуары по ул. Транспортной в направлении к вокзалу Томск-II, на подходах к ТЦ «Изумрудный город». Коммунальщики сметают с дорожек снег, скалывают наледь, в случае необходимости посыпают поверхность противогололедной смесью», — говорится в сообщении.

Также, по информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, уточняется, что в эти выходные бригады подрядчиков работали на 182 участках улично-дорожной сети. Вывоз снега был организован с участков ул. Нарановича, Гамалея, Нахимова, Смирнова, 79-ой Гв. Дивизии и пр. Ленина. Всего на полигоны от муниципального предприятия «ТомскСАХ» и сторонние организации поступило около 180 тонн снега.

Сегодня днем подрядные организацию продолжают приводить в порядок пешеходные зоны – тротуары, лестницы, переходы, остановки общественного транспорта. Потенциально опасные участки посыпают песочно-соляной смесью, обеспечивая безопасность горожан.