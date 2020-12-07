Городские власти проводят торги на разработку проекта новой школы по ул. Д. Бедного в Томске

Благодаря нацпроектам в Томской области появляются новые детские сады и школы. Фото: из открытых источников

В бюджете Томска предусмотрено около 21 млн рублей на строительство новой школы в Октябрьском районе по ул. Д. Бедного, 4. В ближайшее время в ходе электронных торгов определится подрядчик, который разработает проектную документацию. Школа на 1100 мест появится в рамках реализации нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Благодаря поддержке федерального и регионального бюджетов в Томске ведется активное строительство современных школ и детских садов. Это дает возможность юным томичам получать качественное образование непосредственно вблизи своего места жительства. Мы объединяем возможности и средства нескольких национальных проектов, для того, чтобы освободить территорию от аварийного и расселенного жилья и построить на его месте социально значимые объекты в отдаленных от центра микрорайонах, – приводятся в сообщении слова и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Добавляется, что в новой школе будут учиться 400 младшеклассников, 500 школьников среднего звена, а также 200 старшеклассников. Общая площадь здания составит около 22 тыс. кв. м. В школе должен быть актовый и хореографический залы, столовая, спортивный и медицинские блоки, игровые для продленного дня, специализированные кабинеты с лаборантскими, библиотека и пр.

Кроме того, подрядчик обязан включить в проект наружное освещение, ограждение пришкольной территории, озеленение, противопожарный проезд. Подготовить смету необходимо до июля 2021 года.

По словам Михаила Ратнера, департамент капитального строительства также объявил торги на создание детских садов по ул. Высоцкого и на Иркутском тракте. Они должны быть введены в эксплуатацию до сентября 2021 года в рамках нацпроекта «Демография».