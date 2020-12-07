В декабре работающие томички получат пособия по уходу за ребенком сразу за два месяца

Перед долгими новогодними каникулами родителям придется кстати двойное пособие. Фото: из открытых источников

В декабре 2020 года официально трудоустроенные жительницы Томской области получат два пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. С 1 по 15 декабря это будут выплаты за ноябрь, а с 25 по 31 декабря – уже за декабрь.

Выплаты производит Томское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. Как пояснили в пресс-службе ведомства, за ноябрь пособие придет в обычные сроки, а за декабрь мамы (или иные родственники, осуществляющие фактический уход за ребенком до 1,5 лет) получат выплату заблаговременно.

Таким образом, Томское отделение ФСС перечислит средства еще до продолжительных новогодних праздников. За январь 2021 года пособие будет выплачено в привычные сроки – с 1 по 15 февраля, уточняется в сообщении.

К сведению: первая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет осуществляется в течение 10 календарных дней со дня получения правильно оформленных документов (реестра сведений) от работодателя. В свою очередь, организация, в которой работает получатель пособия, должна передать необходимые документы в ФСС в течение 5 дней.

Последующие выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет застрахованному лицу осуществляется территориальным отделением Фонда (в рамках программы «Прямые выплаты») с 1-го по 15-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается такое пособие. Например, за февраль 2021 года деньги будут выплачены с 1 по 15 марта.