Томичи могут задать вопросы к пресс-конференции президента РФ через колл-центр

Учитывая количество желающих, россиянам достучаться до президента будет непросто. Фото: из открытых источников

С 6 декабря в Москве приступил к работе колл-центр, операторы которого принимают вопросы граждан к ежегодной большой пресс-конференции президента РФ, которая состоится 17 декабря. Обрабатывать сообщения будут волонтеры Общероссийского народного фронта, сообщил телеканал «Россия-24».

Обратиться к главе государства можно через специальный сайт «Москва – Путину» и одноименное мобильное приложение, которое уже доступно для скачивания. Оно позволяет не только отправить текстовое сообщение, но и записать небольшое видео или совершить видеозвонок. Обращения будут приниматься до самого конца прямого эфира.

Как ранее сообщалось, элементы прямой линии мероприятию решили придать в связи с пандемией коронавируса. Изменится и формат общения президента с журналистами: находясь в Ново-Огареве, он будет отвечать на вопросы по видеосвязи. Часть корреспондентов (федеральные и иностранные СМИ) пригласят в Центр международной торговли, где раньше проходили ежегодные пресс-конференции, а для региональных журналистов предусмотрены площадки в федеральных округах.

Добавим, что в 2019 году на прямую линию с главой государства поступило около двух миллионов вопросов, общение продолжалось свыше 4 часов. На прошлогодней пресс-конференции было задано почти 60 вопросов, заняла она тоже больше 4 часов.