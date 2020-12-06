За неделю в Томской области камеры зафиксировали более 5 тысяч нарушений ПДД

Более 4 тысяч нарушений скоростного режима выявлено в Томской области за эту неделю. Фото: из открытых источников

За прошедшую неделю в регионе камеры видеофиксации выявили 5022 нарушения, из которых 4190 – превышение скоростного режима. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Как отмечается в сообщении, основная цель использования таких приборов – это обеспечение безопасности дорожного движения и снижения травматизма населения. При этом сотрудники полиции напоминают томичам о необходимости быть внимательными и соблюдать ПДД.

Информацию о своих штрафах можно получить на портале Госуслуги или на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов». Также отмечается, что внести 50% от наложенной суммы можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. После придется оплатить полную стоимость.