В Томской области намерены реставрировать Петропавловскую церковь в деревне Нагорный Иштан

Петропавловский храм не будут переносить в другое место. Фото: из открытых источников

Центр по охране и использованию памятников истории и культуры опубликовал закупку на разработку проектно-сметной документации для сохранения и реставрации Петропавловской церкви в Нагорном Иштане. Ранее здание было признано аварийным.

Напомним, специалисты настаивали на переносе храма на более безопасную территорию из-за оползневых процессов на холме, где находится церковь. Региональные власти сообщали, что храм Петра и Павла будет расположен в томском поселке Хромовка. Однако общественность выступила против. Об это подробнее «КП» писала в июле.

Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры создавало петицию с требованием сохранить старинную церковь в Нагорном Иштане – ее подписали более 1200 человек.

Согласно закупке, опубликованной центром по охране и использованию памятников истории и культуры, должна быть разработана проектно-сметная документация на консервацию и реставрацию храма. Источником финансирования выступает бюджет региона.

Напомним, Петропавловская церковь была основана в 1872 году в деревне Нагорный Иштан Томской области. Храм был признан объектом культурного наследия. Широко известным он стал после съемок фильма «Сибириада» Андрея Кончаловского.