140 единиц техники убирают снег на улицах Томска в выходные

Специалисты продолжают поддерживать чистоту в Томске в условиях пониженных температур. Фото: из открытых источников

На нескольких улицах города на этих выходных работают механизированные бригады муниципального предприятия «ТомскСАХ»; они убирают снег и посыпают тротуары песком, сообщает городская мэрия.

– В выходные дни спецтехника будет вывозить снег с участков пр. Ленина, пл. Новособорная, ул. Советская от пр. Фрунзе до ул. Карташова, пр. Ленина от Фрунзе до Нахимова, Воскресенская гора, пер. Спортивный, пр. Ленина от пер. 1905 года до ул. Нахимова, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в субботу днем техника работала на участках от ул. Советская от Фрунзе до Карташова, пл. Новособорная, пл. Ленина, ул. Набережная р. Ушайки, пер. Батенькова, пер. Пионерский и др. Также снег убирали в мкр. Зеленые Горки. Кроме того, сотрудники САХ трудились на пр. Комсомольский, ул. 79-й Гвардейской дивизии и по ул. Елизаровых.

Как говорится в сообщении, тротуары и перекрестки, путепроводы и остановочные карманы посыпают песко-соляной смесью. Такая техника будет дежурить на улицах города круглосуточно.

Томичей просят не парковать автомобили вдоль проезжей части – это может помешать работе снегоуборочной техники.