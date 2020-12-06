205 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

У большинства заболевших COVID-19 томичей болезнь протекает бессимптомно. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 205 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 14 825, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 210 новых случаев заболевания.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 121-го человека, у 79-ти признаки ОРВИ, у 10-ти – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 34% мест. В обсерваторах находятся 22 человека.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,02.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января 2021 года включительно.

За весь период в Томской области установлены 19 653 случая заболевания COVID-19, 14 825 выздоровевших , 178 умерших.