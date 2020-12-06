Коронавирус в Томске: +210 новых случаев заражения

В Томской области за минувшие сутки коронавирусом заболели более 200 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 декабря, в Томской области выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 19 653 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 29 039 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 457 пациентов скончались, 21 342 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 460 770 человек, 43 141 скончались, 1 937 738 выздоровели.