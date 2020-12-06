Недвижимость: однокомнатные квартиры в новостройках Томска за год подорожали на 46%

Цена предложения увеличилась вслед за спросом на одно- и двухкомнатные квартиры. Фото: из открытых источников

За последний год спрос на одно- и двухкомнатные квартиры по России вырос в среднем почти на треть, выяснили аналитики сайта «Авито Недвижимость». Так, интерес к вторичному жилью увеличился на 35%. Схожая динамика и на рынке первичного жилья: по сравнению с ноябрем 2019 года «однушки» стали на 34% популярнее, «двушки» – на 22%.

Спрос увеличился в большинстве крупных городов страны. В частности, в Томске спрос на однокомнатные квартиры вырос на 18% в сегменте вторичной жилой недвижимости (правда, несколько снизился в новостройках). Востребованность двухкомнатных квартир в регионе увеличилась на 19% в категории первичного жилья, на 22% – на вторичном рынке.

Исключение составляют Иркутск, где снизился интерес к «однушкам» и «двушкам» как в новостройках, так и во вторичке, а также Севастополь, Симферополь, Тюмень и Ульяновск, где уменьшился спрос на квартиры в категории первичного жилья. Кроме того, спрос на однокомнатные квартиры в новостройках снизился в Томске и Новосибирске.

Одно- и двухкомнатное жилье чаще всего встречается в продаже и вместе с тем является наиболее востребованным, отмечают эксперты: им интересуются больше 70% тех, кто планирует приобрести недвижимость.

Цена предложения также увеличилась вслед за спросом. На рынке вторичного жилья «однушки» и «двушки» за год выросли в стоимости на 8% и 7% соответственно; в сегменте новостроек – на 19% и 17%.

По итогам ноября 2020 года однокомнатную квартиру на «вторичке» в среднем по стране можно купить за 2,2 млн руб., в новостройке – за 3,8 млн руб. Двухкомнатная квартира обойдется в среднем в 2,8 млн руб. при покупке у предыдущих владельцев, в 5,7 млн руб. – при покупке у застройщика.

Отметим, что однокомнатные квартиры в новых домах значительнее всего подорожали в Томске (+46%), а во вторичном сегменте – в Калининграде (+36%). В лидерах по темпам роста цен на двухкомнатные квартиры Сочи (+52% в новостройках) и Калининград (+41% во вторичке). В Томске «однушки» в сегменте вторичной недвижимости подорожали на 25%; «двушки» выросли в цене в новых домах на 32%, во «вторичке» – на 22%.