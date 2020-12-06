Томичи смогут задать вопросы эксперту по управлению ЖКХ в доме

Томичам ответят на все вопросы о том, как управлять многоквартирным домом в четверг. Фото: из открытых источников

Томский юрист, эксперт в области ЖКХ Владимир Фурсин проведет для томичей онлайн-консультацию по управлению многоквартирными домами в Томске 10 декабря в 14.00 на канале Youtube администрации Томска, — говорится на официальном сайте мэрии.

Уточняется, что юрист, Владимир Фурсин в прямом эфире ответит на вопросы томичей, которые касаются управления многоквартирными домами, выбора способа управления многоквартирным домом, содержания общего имущества в МКД, начисления за услуги ЖКХ, взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями и пр.

Также сообщается, что подобную консультацию в ноябре посмотрели 45 томичей в прямом эфире. Эксперт ответил на 25 актуальных вопросов, касающихся начисления платы за ОДН, капремонт жилья, перерасчета за комуслуги и прочие.

Оставить свои вопросы для эксперта можно до 9 декабря по ссылке http://admin.tomsk.ru/db5w/url/99.

Консультацию организует комитет по местному самоуправлению администрации Томска. Дополнительная информация по телефону: 99-12-24.