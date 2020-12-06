Роспотребнадзор: в Томской области полностью закрыты три школы и два детских сада

Эффективность вакцины от гриппа доказана многолетним опытом иммунизации населения. Фото: из открытых источников

По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено: по-прежнему регистрируются вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель COVID-19.

На 4 декабря по области были полностью закрыты три школы (в Кожевниковском, Первомайском, Шегарском районах) и 16 классов в 12 учебных заведениях (по одному в Каргасокском и Первомайском, 10 – в Шегарском районе, четыре – в Томске). Кроме того, закрыты два детских сада, а также три группы в трех дошкольных организациях (все – в Каргасокском и Первомайском районах).

До середины декабря у томичей есть возможность привиться от гриппа, напоминают специалисты ведомства. Сделать прививку можно по записи в поликлиниках по месту жительства, а до 11 декабря – в МФЦ «Мои документы» (офисы в Кировском и Октябрьском районах Томска).

– В 2020 году планируется привить не менее 60% жителей региона, что на 12% больше, чем в прошлом году, когда прививку от гриппа сделали более 460 тыс. жителей, – говорится в сообщении. – Иммунологическая эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов и доказана многолетним опытом вакцинации.

Вакцинация проводится препаратами «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Добавляется, что в сезон 2020-2021 годов состав трехвалентной гриппозной вакцины был полностью обновлен, и население региона не имеет иммунологической памяти к нему.