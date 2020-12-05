Опять проиграли: сегодня команда «Томь» на выезде уступила «Нефтехимику» со счетом 0:2

Футбольная команда "Томь" попала в черную полосу невезения Фото: из открытых источников

Сегодня в Футбольной национальной лиге состоялись последние матчи нынешнего года. Команда ФК «Томь» в рамках двадцать шестого тура Олимп-Первенства России 2020–2021 в Нижнекамске сыграла с местным «Нефтехимиком». Хозяева выиграли у сибиряков со счетом 2:0, сообщается на официальном сайте томского клуба.

Таким образом, в активе томичей осталось 17 очков и «Томь» занимает 21-е (предпоследнее) место в турнирной таблице. Последние матчи до этой встречи сибирская команда проиграла.

Следующий матч наша команда проведет 27 февраля следующего года во Владикавказе с «Аланией».