В Томской области построили три новых детских сада

В Томской области появились 3 детских сада на 510 мест. Фото: из открытых источников

В рамках национального проекта «Демография» в Томской области построили еще три детских сада в селах Кожевниково, Мельниково и поселке Зональная Станция. Так в регионе появилось 510 новых мест. Прием детей в дошкольные учреждения намечен на 2021 год, - сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что в Кожевникове сдан детский сад на 145 мест, из которых 42 места - в яслях. На строительство дошкольного учреждения из федерального и областного бюджетов было направлено 220,5 млн рублей.

По тому же проекту был построен детский сад на 145 мест в селе Мельниково. На его возведение было выделено 225,7 млн рублей. Также в поселке Зональная Станция Томского района, микрорайон Южные Ворота, сдан детский сад на 220 мест, в том числе 60 ясельных. Из федерального и областного бюджетов на эти цели пошло почти 220,3 млн рублей.

Все объекты возведены компаниями-застройщиками холдинга «ТДСК». Прием детей в дошкольные учреждения намечен на 2021 год.

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Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Куратор проекта – заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Цель проекта — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. В его структуру проекта входят: материальная поддержка семей при рождении детей, содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и др.

Планируется, что к 2024 году – создадут дополнительно 8,6 тыс. групп дошкольного образования.