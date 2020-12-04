Томскстат: в регионе зарегистрировано 40,3 тыс. представителей малого и среднего бизнеса

Больше всего работников в Томской области трудится в сфере торговли. Фото: из открытых источников

В Томской области к началу октября 2020 года насчитывалось 1,3 тыс. малых предприятий (статистика учитывала только юридические лица, без микропредприятий). Наибольшее их количество сосредоточено в сферах торговли и обрабатывающих производств – 28% и 16% соответственно.

Как сообщает Томскстат, средняя численность работников, занятых на малых предприятиях, составила 35,8 тыс. человек. Больше всего их трудилось на предприятиях торговли (22%) и обрабатывающих производств (18%).

Оборот малых предприятий в январе-сентябре 2020 года составил 88,3 млрд руб. Значительный вклад внесли предприятия торговли (49%) и обрабатывающих производств (15%). Большая часть отгруженных товаров, работ и услуг приходилась на обрабатывающее производство и строительства (26% и 18% соответственно).

В пресс-релизе статистического ведомства добавляется: «С начала следующего года стартует сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов МСП. В настоящее время в Томской области зарегистрировано 40,3 тыс. представителей малого и среднего предпринимательства всех форм организации бизнеса. Все представители малого бизнеса, включая предприятия и ИП, обязаны принять участие в данном обследовании, заполнив соответствующие единовременные формы до 1 апреля 2021 года».