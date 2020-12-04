Городские власти потребовали ликвидировать несанкционированную свалку на ул. Мокрушина в Томске

Выявлять незаконные свалки в Томской области помогают жители региона. Фото: из открытых источников

Администрация Кировского района и региональный оператор в рамках нацпроекта «Экология» контролируют процесс ликвидации несанкционированной свалки в растительной зоне на ул. Мокрушина, 9; за несколько лет в этом месте скопились сотни тонн мусора, сообщает городская мэрия.

– Незаконную свалку по ул. Мокрушина, 9 сотрудники Регионального оператора выявили в сентябре 2020 года. По этому поводу был составлен акт и направлен в администрацию Кировского района, специалистами которой и был установлен собственник земельного участка – юридическое лицо, зарегистрированное в соседнем регионе, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что по требованию мэрии собственник ликвидирует свалку. Сейчас оттуда ежедневно вывозится около 150 тонн отходов, до конца 2020 года ее планируют устранить полностью.

По словам заместителя мэра Томска по благоустройству Вячеслава Черноуса, в этом году на территории области было выявлено 86 несанкционированных свалок – это почти вдвое больше, чем годом ранее.