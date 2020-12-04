Липовые справки от COVID-19 продавали томичам мошенники

Поддельные справки об отсутствии COVID-19 нечистые на руку люди реализовали и в Томске. Фото: из открытых источников

В Томской области общественники выявили факты продажи справок об отсутствии коронавируса без сдачи анализов. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

- Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае, - подтвердил информацию Владимир Погудин, руководитель службы по связям с общественностью Томского регионального отделения ОНФ.

Он уточнил, что в основном фальшивые медицинские документы пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение. Стоимость справки варьируется от 1500 до 3000 рублей.

- По всем выявленным случаям ОНФ направил обращения в региональные прокуратуры, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль, - добавил собеседник редакции.