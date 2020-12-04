В Томской области будут внедрять технологии переработки золошлаков

На днях Сергей Жвачкин обсудил в Москве ряд перспективных для региона проектов. Фото: из открытых источников

Губернатор Сергей Жвачкин провел в Москве рабочую встречу с генеральным директором АО «Русатом инфраструктурные решения» Ксенией Сухотиной, на которой обсудил ряд новых совместных проектов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Так, глава региона и глава «дочки» госкорпорации «Росатом» на встрече в представительстве Томской области при правительстве России рассмотрели новый проект компании «ТЭФРА», которая внедряет новые технологии переработки золошлаковых отходов. Это совместная разработка «Росатома» и Национального исследовательского Томского политехнического университета, наблюдательный совет которого возглавляет Сергей Жвачкин. Разработка российских атомщиков и томских ученых позволяет перерабатывать до ста процентов отходов в коммерческие продукты, в том числе, в шлаковый щебень, шлаковый песок, концентрат угольного недожога и другие.

Как уточнили в обладминистрации, первой площадкой нового совместного проекта стала Северская ТЭЦ. Здесь компания «ТЭФРА», которая получила статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Северск», построила установку производительностью 180 тысяч тонн в год.

- У продуктов переработки золошлаковых отходов большой рынок сбыта. В первую очередь, они могут быть использованы в строительной индустрии и дорожном хозяйстве. За рубежом эта экономичная и экологичная технология давно и успешно применяется в производстве. Будем внедрять и у нас, – отметил губернатор.

Добавим, по итогам встречи Сергей Жвачкин поручил своим заместителям Игорю Шатурному и Евгению Паршуто продумать механизм использования продукции переработки золошлаковых отходов в дорожной и строительной отрасли региона.