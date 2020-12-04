Томским семьям: Правительство России расширило программу ипотеки для многодетных

У многодетных родителей будет больше возможностей улучшить жилищные условия. Фото: из открытых источников

Правительство утвердило законопроект, расширяющий госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных семей, сообщается 3 декабря на сайте Минфина РФ. Теперь выплату в 450 тыс. руб. можно будет получить, в том числе, на погашение ипотеки под строительство или покупку недостроенного дома.

Выплата будет доступна и гражданам, оформившим ипотеку на недвижимость с неотделимыми улучшениями, ремонтом или страхованием (имущества и ответственности), в том числе до вступления в силу соответствующего законопроекта. Кроме того, мерой поддержки смогут воспользоваться граждане, которые приобретают долю в праве собственности на жилье, если в результате сделки жилой объект будет полностью в собственности гражданина или его супруги или супруга. Выплата будет доступна также для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

– Перечисленные изменения, наряду с распространением поддержки на индивидуальное жилищное строительство, повысят эффективность мер государственной поддержки и помогут большему количеству граждан. Предполагается, что к концу 2020 года средства по госпрограмме софинансирования ипотеки получит 91 тыс. семей на сумму 40,5 млрд руб., – прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.

По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года выплаты по стране получили 81,2 тыс. семей на общую сумму 36,2 млрд руб. За весь срок действия программы осуществлены выплаты 89,6 тыс. семей на общую сумму 39,9 млрд руб.