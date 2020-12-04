Томская область не вошла в число пилотных регионов для создания мирового НОЦ

Вторая попытка выиграть правительственный грант на создание НОЦ в Томске оказалась неудачной. Фото: из открытых источников

Заявка Томской области на создание научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) по итогам рассмотрения конкурсной комиссией получила 65 баллов и не вошла в число лидеров. Согласно информации с сайта Минобрнауки, в отборе участвовало 20 регионов и межрегиональных научных групп – заявителей, по его итогам наш регион оказался на 18 месте.

- Отобрано пять центров, большинство из которых межрегиональные, – сказал на вчерашнем заседании Кабинета министров премьер Михаил Мишустин. – Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».

Он уточнил, что по указу президента в ближайшие годы в стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. В 2020 году выбрана уже вторая пятерка победителей правительственного конкурса.

- Первые пять научно-образовательных центров, которые расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях, уже получили гранты, – отметил премьер. – На это было направлено более 700 млн рублей.

На базе подобных НОЦ, подчеркнул председатель правительства, возможно выстроить современную модель исследований и разработок, готовить специалистов для решения масштабных научно - технологических задач.

Напомним, в ноябре 2019 года на пресс-конференции в областной администрации президент РАН Александр Сергеев, посетивший наш город с рабочим визитом, усомнился в необходимости создавать НОЦ в Томске. По его словам, местный научный центр уже перерос формат данного проекта.

- В тех рамках, которые определены для научно-образовательных центров, в Томской области де-факто этот центр уже существует, причем на уровне, который выше, чем в регионах, где НОЦ образованы, - в частности, сказал тогда Сергеев.