Погода в Томске и области в декабре 2020: ночью ожидается мороз до -37

В декабре гидрометеорологи прогнозируют в регионе ночные морозы за -30 Фото: из открытых источников

По сведениям синоптиков, средняя месячная температура воздуха составит -14, -18, что около нормы, по северу области выше нормы на 1 - 1,5оС.

В первой декаде ночью в основном ожидается -19, -24, местами -13, -18оС; днем -10, -15, в конце декады понижение температуры.

Во второй декаде возможно повышение температуры ночью от -25, -30 (местами от -32, -37) до -12, -17оС; днем от -18, -23 (местами от -28) до -8, -13оС.

В третьей декаде прогнозируются колебания температуры воздуха ночью от -12, -17 до -23, -28, местами до -35оС. Днем температурные показатели будут достигать отметки от -8, -13 до -15, -20, местами ожидается -22, -27оС.

В Томске во второй декаде декабря ночью температура воздуха будет колебаться от минус 28-30 до -15, -17, днем от -18, -20 до -10, -12. В конце месяца ночью будет от -14, -16 до -23, -25, днем от –10, -12 до -16, -18.

Месячное количество осадков - около нормы (15-44 мм). Снег различной интенсивности ожидается преимущественно во второй половине первой декады и в отдельные дни второй и третьей декад.