Томичи смогут улететь на новогодние праздники в Санкт-Петербург благодаря прямым рейсам

Рейсы будут выполнять авиакомпании «Северный ветер» и «Икар». Фото: из открытых источников

Томичи смогут встретить Новый год и Рождество в культурной столице России: открылись продажи билетов на прямые рейсы Санкт-Петербург – Томск – Санкт-Петербург, сообщает аэропорт «Томск».

Вылет из Питера запланирован на 25-е и 28-е декабря, а также 4-е и 7-е января в 22:20 (по Москве), прибытие в Томск на следующий день в 06:35 (время томское).

Из Томска можно будет улететь 26-го и 29-го декабря, 5-го и 8-го января в 07:45. Прибытие в Санкт-Петербург – в 08:25. Время местное.

Добавляется, что полеты будут выполняться авиакомпаниями «Северный ветер» и «Икар». В дальнейшем возможно продолжение периода выполнения рейсов.