За неделю в Томске проведена дезинфекция в подъездах двух тысяч домов

В Томской области режим повышенной готовности введен до 31 января включительно. Фото: из открытых источников

Ежедневная санитарная обработка мест общего пользования в томских домах продолжается в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции; за неделю продезинфицированы две тысячи домов, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– За минувшие сутки санитарную обработку подъездов УК и ТСЖ провели в 416 многоквартирниках: в Ленинском районе – в 119, в Октябрьском районе – 154, в Кировском районе – 66, в Советском районе – 122, – говорится в сообщении.

Добавляется, что по рекомендациям Роспотребнадзора, должны обрабатываться внешние поверхности в тамбурах, подъездах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на лестничных маршах и др. При этом использовать для дезинфекции необходимо зарегистрированные в РФ средства, которые не причиняют вред людям и животным. Также подъезды после обработки рекомендуется проветривать.

Напомним, что на территории Томской области с 9 октября усилены требования масочного режима. Также введен режим повышенной готовности. По решению губернатора, он действует в нашем регионе до 31 января включительно.