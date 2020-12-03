Новые арт-объекты из натурального дерева появились на ул. Усова в Томске

Инсталляция «Дерево» расположилась на главной площади бульвара. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На территории бульвара «Живая лаборатория» появились две новые инсталляции – «Дерево» и «Бревна»; природные арт-объекты были реализованы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», рассказала «КП в Томске» Алина Кривошеина, архитектор областного Центра развития городской среды .

– До реализации проекта эта территория была только транзитной. Старые тополя, посаженные здесь еще в советское время, начали разрушаться. На их месте мы благоустроили территорию: активно поработали с озеленением, поставили лавочки, установили батуты и несколько зон инсталляций, – рассказала Алина Кривошеина.

По ее словам, арт-объект «Дерево» является точкой притяжения пространства и главной площади бульвара. Второй проект «Бревна» позволяет городским жителям тактильно и визуально взаимодействовать с природным материалом, а также способствует развитию фантазии и нестандартного мышления. Кроме того, зону можно будет дополнить: по инициативе горожан и бизнеса арт-объекты могут обретать новые смыслы.

Отметим, что бульвар «Живая лаборатория» расположился на улице Усова (от пр. Ленина до ул. Вершинина). По словам Алины Кривошеиной, это новое место для благоустройства – территория экспериментов. Томичи могут предложить свои идеи по его улучшению.