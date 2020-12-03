Вниманию томичей: федеральные власти продлили действие «дачной амнистии» до 2026 года

Власти надеются, что в ближайшие пять лет собственники успеют оформить права на недвижимость. Фото: из открытых источников

Совет Федерации РФ на заседании 2 декабря одобрил закон о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет – до 1 марта 2026 года. До этого времени будет действовать упрощенный порядок оформления в собственность.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму России в июле 2020 года. В среду верхняя палата парламента одобрила внесение изменений в статью 70 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и статью 16 ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и законодательные акты РФ».

Как сообщается на сайте Совета Федерации, закон предусматривает не только продление действия «дачной амнистии» на 5 лет, но и распространение ее на жилые и садовые дома, возведенные как на садовых участках, так и на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Уточняется, что наличие уведомлений о планируемом строительстве и его окончании собственникам не требуется.

Напомним, «дачная амнистия» в России действует почти 14 лет, с 1 сентября 2006 года. По данным из открытых источников, она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости, включая дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.

По информации Управления Росреестра по Томской области, в нашем регионе с 2006 года по март 2018-го более 60 тыс. граждан смогли воспользоваться упрощенным порядком регистрации объектов недвижимого имущества.