Томские ученые разработали новую методику восстановления роговицы глаза

Ученые исследуют смачиваемость поверхности образцов пленки. Фото: из открытых источников

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали новый метод лечения тяжелого заболевания глаз; он поможет восстановить роговицу безопаснее и эффективнее аналогов, благодаря использованию биоразлагаемого материала и стволовых клеток, сообщает пресс-служба ТПУ.

При тяжелом заболевании глаз, буллезной кератопатии, может произойти потеря зрения. Существует хирургический метод лечения – барьерная кератопластика. Во время операции поврежденный участок укрепляется специальным имплантатом из полимерной пленки, восстанавливающим нормальный обмен жидкостями внутри глаза.

– Мы впервые применили в кератопластике биоразлагаемые имплантаты из полимолочной кислоты. По предварительным результатам, пленки из этого материала позволяют эффективно доставить стволовые клетки на поврежденный участок роговицы. Кроме того, их применение не только делает хирургическую процедуру намного менее травмоопасной, но и не требует повторного вмешательства для их удаления из глаза, – приводятся в сообщении слова ассистента кафедры офтальмологии СибГМУ Екатерины Филипповой.

По словам ученых, имплантат рассасывается без остатка примерно за полгода, восстановление нормальной функции роговицы глаза происходит в течение месяца.

Физики ТПУ подбирают методы стерилизации этих имплантатов – в ходе экспериментов обрабатывают материал с помощью плазмы, пара, гибридными методами.