Спорт – норма жизни: в Томской области будут развивать футбол

В Томской области женский футбол также будет развиваться. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В регионе будут организованы новые соревнования для мужчин и женщин (в том числе, Школьная футбольная лига), подготовлены квалифицированные тренеры и судьи, модернизирована инфраструктура и создана единая система любительских лиг. Особое внимание будет уделено развитию женского футбола, – говорится в сообщении.

Добавляется, что ФК «Томь» получит статусы «Футбольная академия», «Региональный центр РФС», а также «Детский футбольный центр»; такой же статус получит спортивная школа «Ермак». Кроме того, в Томской области появится новое отделение по футболу и группы для девочек.

Отмечается, что в планах создать еще один профессиональный клуб и женскую команду для участия в Первенстве России Первого и Второго дивизионов.

– В регионе планируется построить три малоформатных манежа, стадион вместимостью более 1500 человек, три мини-футбольные площадки и два полноразмерных поля с искусственным покрытием, а также два мини-футбольных зала. В Томской области будут проведены фестивали для популяризации женского футбола и запущена Студенческая лига, – добавляет пресс-служба администрации региона.

Соглашение подписано в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни».