В Томской области мужчина подозревается в даче взятки сотруднику Россельхознадзора

Томич решил дать взятку за нарушение ветеринарных правил при перевозке мясной продукции. Фото: из открытых источников

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении жителя областного центра. Он подозревается в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительным данным, подозреваемый в декабре 2020 года передал сотруднику управления Россельхознадзора по Томской области 30 тысяч рублей, как часть оговоренной ранее суммы взятки в общем размере 50 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за нарушение ветеринарных правил (мужчина вёз в Томск из Алтайского края туши баранины и говядины без клейма, ветеринарно-сопроводительных и товарно-сопроводительных документов) и за непринятие мер по утилизации изъятой у него мясной продукции, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подозреваемого. Сейчас ему выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.