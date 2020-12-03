Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Томской области мужчина подозревается в даче взятки сотруднику Россельхознадзора

Возбуждено уголовное дело
Ксения ГОРЮНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Томич решил дать взятку за нарушение ветеринарных правил при перевозке мясной продукции.

Томич решил дать взятку за нарушение ветеринарных правил при перевозке мясной продукции.

Фото: из открытых источников

Следственные органы СК РФ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении жителя областного центра. Он подозревается в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, сообщает пресс-служба ведомства.

– По предварительным данным, подозреваемый в декабре 2020 года передал сотруднику управления Россельхознадзора по Томской области 30 тысяч рублей, как часть оговоренной ранее суммы взятки в общем размере 50 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении за нарушение ветеринарных правил (мужчина вёз в Томск из Алтайского края туши баранины и говядины без клейма, ветеринарно-сопроводительных и товарно-сопроводительных документов) и за непринятие мер по утилизации изъятой у него мясной продукции, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подозреваемого. Сейчас ему выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Криминал