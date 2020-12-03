Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Число жертв пандемии в регионе выросло до 174 человек
Ксения ГОРЮНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Еще три жителя Томской области скончались от коронавируса за минувшие сутки.

Еще три жителя Томской области скончались от коронавируса за минувшие сутки.

Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 декабря, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 174 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы три смерти от коронавирусной инфекции. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 19 045 случаев заболевания COVID-19, 14 169 выздоровевших , 174 умерших.