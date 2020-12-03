Коронавирус унес жизни еще трех жителей Томской области

Еще три жителя Томской области скончались от коронавируса за минувшие сутки. Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 декабря, стало известно о смерти еще трех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 174 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы три смерти от коронавирусной инфекции. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, в числе которых ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, сахарный диабет, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 19 045 случаев заболевания COVID-19, 14 169 выздоровевших , 174 умерших.