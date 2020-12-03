Коронавирус в Томске: +199 новых случаев заражения

В Томской области за сутки коронавирусом заболели почти 200 человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 декабря, в Томской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 19 045 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 145 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 554 пациента скончались, 29 502 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 375 546 человек, 41 607 скончались, 1 859 851 выздоровели.