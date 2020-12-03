Заселил сирот в трущобы: глава поселения в Томской области обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет поймал главу поселения за руку Фото: из открытых источников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению главы Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в 2015 году заключил с победителем электронного аукциона муниципальные контракты на приобретение шести жилых помещений на первичном рынке жилья на территории Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом обвиняемый лично осмотрел все закупаемые квартиры и установил их несоответствие аукционной документации и нормативным требованиям. В указанном жилье отсутствовали холодное водоснабжение, газоснабжение, надлежащая вентиляция, канализация, печное, газовое и централизованное отопление.

После подписания обвиняемым актов приема-передачи жилых помещений и платежных поручений победителю аукциона было перечислено более 5 миллионов рублей, приобретенные квартиры включены в специализированный жилищный фонд, и с лицами, отнесенными к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены договоры специального найма жилых помещений, которые фактически не соответствовали установленным требованиям.

Обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в Колпашевский городской суд Томской области.