Этой ночью в Томске сгорели 2 дома и 2 машины на улице Копылова в микрорайоне Степановка

Этой ночью огонь буйствовал в микрорайоне Степановка в Томске Фото: из открытых источников

Два жилых дома на улице Копылова в мкр Степановка в Томске сильно пострадали от огня минувшей ночью. Также при пожаре пострадали несколько автомобилей и надворные постройки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре поступило в 02:19. Горел одноэтажный брусовой жилой дом, вплотную к нему пристроен крытый двор с металлическим каркасом и скатной крышей. По соседству находится шлакозаливной жилой дом с крытым двором, под крышей которого находились два легковых автомобиля.

В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши брусового дома по всей площади, оплавился сайдинг, обгорели стены по всей площади, сгорели вещи.

В крытом дворе сгорел хозинвентарь, сгорела и обрушилась крыша крытого двора.

У соседнего жилого дома сгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, частично обгорели стены внутри и снаружи, на кухне сгорела бытовая техника, обгорела вещная обстановка.

Также у второго дома сгорела крыша крытого двора, обгорели внутри и снаружи два легковых автомобиля ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107, бензотехника, хозтнвентарь. Пожарными был эвакуирован газовый баллон.

Потушен огонь был силами 19 человек в 03:26. Общая площадь пожара составила 305 квадратных метров.

Причина ЧС устанавливается.