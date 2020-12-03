Сегодня в Томской области проводятся мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата

Помним и гордимся подвигами наших воинов Фото: из открытых источников

Ежегодно в России 3 декабря отмечается День Неизвестного солдата, учрежденный в 2014 году в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях.

Возложение цветов к воинским мемориалам и памятным местам состоялось во всех районах Томской области.

В Томске ветераны и представители поисковых отрядов утром возложили цветы к мемориалам и памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, в том числе к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду и на Южном кладбище. Участники акции также зажгли «Огонь Памяти» в память о безвестных российских и советских воинах, которые погибли в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами.

Уроки мужества и митинги в образовательных организациях Томской области начались еще в ноябре с активным участием музеев образовательных организаций, Поискового движения России, сообщает сайт департамента общего образования Томской области.

Сегодня, 3 декабря, в образовательных организациях пройдут Уроки памяти: школьникам и студентам расскажут о традиции памяти неизвестных бойцов и их подвигов по всему миру, основных символах Дня Неизвестного солдата и поисковом движении в России. Школьники также смогут пройти онлайн-тест на знание исторических фактов, связанных с Днем Неизвестного солдата в группе Поискового движения России.

Добавим, что дата, 3 декабря, выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Является памятной датой Российской Федерации.

Отметим, по данным дирекции Года памяти и славы в России, по окончанию Великой Отечественной войны пропавшими без вести значатся свыше 4,5 миллионов советских солдат. Только 120 тысяч из них смогли обрести покой благодаря усилиям Поискового движения России. Имена удалось вернуть почти 6 тысячам воинов.