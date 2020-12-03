Томичей приглашают к участию во втором сезоне российского конкурса «Мастера гостеприимства»

Победителей конкурса ждут ценные призы, поездка в Москву и съемка в телешоу. Фото: из открытых источников

Стартовали конкурсные испытания второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Зарегистрированным участникам из Томской области предстоит пройти творческий этап: до 15 января 2021 года создать видеоролик с приглашением в регион.

Видеовизитка – это приглашение в город или регион, который представляет конкурсант, уточняется в сообщении. Участнику необходимо подобрать яркие кадры и мотивирующие слова, чтобы за три минуты ролика убедить, почему именно сюда туристу стоит приехать. Более 10 лучших видео будут отобраны и награждены организаторами конкурса.

– Помимо ценных призов, авторов самых интересных видеороликов ждет поездка в Москву на деловой завтрак и съемка в трэвел-шоу «Мастера гостеприимства». Имена первых победителей, создавших лучшие видеовизитки, будут объявлены 15, 18, 21 и 25 декабря 2020 года, – рассказал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России на сайте https://welcomecup.ru/. Срок окончания регистрации – 15 января 2021 года. Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства».

Все конкурсанты, которые вовремя и в соответствии с требованиями конкурса подготовят видеоприглашения, будут допущены к следующему этапу – онлайн-тестированию. Этот этап запланирован на январь-февраль 2021 года.