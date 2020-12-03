На ферме в «закрытом» городе Томской области поселились коровы и бык абердин-ангусской породы

В Северске появилась ферма, где выращивают перспективный мясной скот Фото: из открытых источников

Первое поголовье абердин-ангуссов поступило на животноводческую ферму Александра Комиссарова в деревне Кижирово, входящей в состав городского округа ЗАТО Северск, сообщает портал администрации Томской области.

Племенной скот – 30 телок и одного быка-производителя абердин-ангусской породы класса элита и элита-рекорд фермер закупил в Пермском крае осенью этого года. В рамках областной программы субсидирования развития мясного и молочного скотоводства хозяйство получило господдержку в размере 50% от затрат на покупку племенного скота.

Сейчас животные содержатся в новом деревянном коровнике на 100 голов, оснащенном автопоилками с подогревом, и находятся под круглосуточным контролем видеокамер.

В следующем году Александр Комиссаров планирует закупить еще 120 голов скота абердин-ангусской породы, и получить первый приплод от племенных животных летом 2021 года.

Чтобы организовать элитным «питомцам» полноценный рацион, хозяйство уже закупило 13 тонн комбикорма, 600 рулонов сена, а в дальнейшем будет самостоятельно заготавливать грубые корма.

Фермер Комиссаров занялся разведением абердин-ангуссов для получения собственного откормочного скота, в перспективе он намерен организовать переработку и реализацию мяса для ресторанов и получить для фермы статус племенного хозяйства.

Абердин-ангусская порода относится к мясному направлению и довольно неприхотлива к условиям содержания. Отличительной ее особенностью считается скороспелость молодняка, а также мраморность мяса. По мнению экспертов, при одной и той же методике выращивания абердин-ангуссы обладают лучшей способностью к формированию мраморности, чем, например, герефорды.