Правоохранители в Томской области расследуют уголовное дело по факту исчезновения молодого человека

Все ищут юношу, который пропал в Томске Фото: из открытых источников

Сотрудники Следственного комитета РФ по Томской области расследуют уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Георгия Александровича Потовского, 2003 г.р., который 30.11.2020 года ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщает сайт ведомства. Ранее сайт КП уже рассказывал об этой ситуации.

Приметы: рост 178, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Одежда: удлиненная куртка темно-болотного цвета, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, шапка бордового цвета с геометрическим рисунком. Особые приметы: носит очки.

Просим граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области, адрес: г. Томск, пр. Кирова,51), 02/102 (дежурная часть УМВД России по Томской области).

Ранее Следственный комитет Российской Федерации по Томской области сообщал о том, что по факту безвестного исчезновения подростка в г. Томске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой включены наиболее опытные сотрудники из числа следователей и следователей-криминалистов следственного управления.

В настоящее время следователи совместно со следователями-криминалистами регионального СУ и отдела криминалистического сопровождения следствия с дислокацией в г. Новосибирске Главного управления криминалистики СК России, а также сотрудниками органов внутренних дел проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего. Организованы широкомасштабные поисковые мероприятия, в которых, помимо сотрудников следственного управления и полиции, принимают участие и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Расследование уголовного дела продолжается.