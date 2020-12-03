По факту гибели в пожаре 2 жителей Томской области начато следствие

Следователи сейчас устанавливают обстоятельства гибели людей в пожаре в Каргасокском районе. Фото: из открытых источников

В Томской области следователи начали проверку по факту обнаружения тел двоих человек при тушении пожара в металлическом вагончике, сообщила пресс-служба регионального следственного управления следственного комитета РФ (СУ СК РФ).

Напомним, два дня назад во время тушения пожара в металлическом вагончике в селе Павлово Каргасокского района сотрудники МЧС обнаружили два обгоревших тела. К работе подключились специалисты СУ СК РФ.

- В настоящее время следователи Парабельского межрайонного следственного отдела в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в ведомстве.