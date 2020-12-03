В Северске Томской области заработал центр для контактных с заболевшими коронавирусом

Северчанам, имевшим контакты с заболевшими коронавирусом, выписать больничный можно по телефону. Фото: из открытых источников

В ЗАТО Северск на базе клинической больницы создан ситуационный центр для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья тех, кто выявлен как контактный с заболевшим COVID-19 и находится на карантине, сообщила пресс-служба областной администрации.

- По телефону (3823) 78-09-99 жители ЗАТО Северск могут узнать о профилактике коронавируса, как оформить больничный по карантину, о правилах самоизоляции, что необходимо делать, если появились признаки заболевания, - уточнили в облздраве.

Специалисты добавили, что операторы центра могут проконсультировать пациентов с коронавирусной инфекцией по коррекции терапии, организовать их маршрутизацию (вызвать терапевта или бригаду скорой помощи), оказать психологическую поддержку.