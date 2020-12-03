Парапланеристы ТУСУРа покоряют небо Томска с новым оснащением для полетов

Парапланерный клуб ТУСУРа «Поднебесье» приступил к тренировочным полётам и подготовке к соревнованиям Фото: Пресс-служба ТУСУР

Парапланеристы из ТУСУРа получили новое оборудование – парамотор и параплан - благодаря поддержке ректора университета. В настоящее время спортсмены приступили к зимним тренировочным полетам и подготовке к соревнованиям, сообщает пресс-служба ТУСУРа.

«Парамоторный вид спорта происходит из совмещения параплана и мотора. Параплан, как известно, позволяет летать в горах и набирать высоту, обрабатывая восходящие потоки воздуха, – рассказывает руководитель клуба «Поднебесье» Евгений Рогожников. – Парамотор же, напротив, абсолютно не зависит от них. Его основное достоинство – возможность взлететь с ровного поля. Для взлета и посадки достаточно сравнительно небольшой площадки, и это тоже одно из преимуществ парамотора. Всего несколько шагов, и вы уже летите».

Парапланерный клуб ТУСУРа открыт для новых членов. Среди критериев отбора – возраст старше 18 лет и определенные требования к здоровью и физической подготовке.

По словам руководителя клуба, чтобы стать парапланеристом, нужно быть готовым к физическим нагрузкам. Потому что спортсменам в течение дня много раз нужно подниматься вверх по 50-метровой горке, неся на себе оборудование весом в 15 кг.