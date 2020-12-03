Внимание, томичи: Верховный суд РФ признал законным требование надевать маски в магазинах

Если покупатель отказался надеть маску в магазине, продавец имеет право не рассчитывать его на кассе. Фото: из открытых источников

В Томской области с 9 октября был введен обязательный масочный режим в местах массового пребывания людей. У нас противники средств индивидуальной защиты (СИЗ) признали необходимость их использовать довольно скоро. А вот в Смоленске данный вопрос, очевидно, был настолько спорным, что некоторые жители обратились к юристам-общественникам с просьбой выступить в их защиту. Те, в свою очередь, подали заявление в высшую судебную инстанцию страны.

Как сообщили во вторник центральные СМИ, Верховный суд РФ отклонил иск региональной общественной организации по защите прав потребителей «Смоленский центр права и социологии», которая хотела оспорить рекомендации Минпромторга о введении в регионах режима обязательного использования СИЗ на предприятиях торговли. Суд разъяснил, что магазин вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, у которого нет средств индивидуальной защиты, если в регионе установлено их обязательное использование.

Уточним, в иске речь шла о пункте, по которому при обнаружении на территории торгового объекта посетителя без СИЗ, организациям рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения требований и об ответственности за нарушение такого режима, а в случае несогласия посетителя организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе. Основываясь на нем, истец и заявил о нарушении прав потребителей.

Ответчик в письменном возражении указал, что документ Минпромторга носит рекомендательный характер, поэтому прав и свобод лиц, в интересах которых предъявлено требование, не нарушают.

«Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют», - сказано в решении Верховного суда.