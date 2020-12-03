Публичные слушания по проекту бюджета Томской области впервые пройдут в режиме онлайн

Для проведения слушаний по бюджету в Думе используют технологии удаленного доступа. Фото: из открытых источников

Публичные слушания по проекту областного бюджета впервые пройдут в дистанционном формате. Такое решение депутаты приняли, учитывая введенные в регионе ограничения на проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба облдумы.

Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» планируется обсудить 9 декабря в 14 часов в Законодательной Думе Томской области с использованием технологий удаленного доступа. Сейчас согласительная комиссия завершает рассмотрение законопроекта, принятого в первом чтении. С текстом документа можно ознакомиться на сайте областной Думы.

Предложения по проекту бюджета принимаются по адресу электронной почты duma@tomsk.gov.ru до 18 часов 7 декабря. Все они в обязательном порядке должны содержать обоснование вносимого предложения, а также фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес места жительства или адрес нахождения организации (если гражданин является представителем организации или общественного объединения). По вопросам участия в публичных слушаниях можно проконсультироваться по телефону: 8-3822-510-843.

Проект бюджета со всеми поправками депутаты Законодательной Думы региона намерены утвердить в конце декабря 2020 года.