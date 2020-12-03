Погода в Томске 3 декабря 2020: холодно, без существенных осадков

Сегодня в Томске будет облачно и небольшие осадки. Фото: из открытых источников

По сообщению регионального гидрометцентра, в Томске сегодня днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Температура днем -12, -14. На дорогах местами гололедица.

По области также прогнозируется переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура днем -9, -14, местами до -19°С. На дорогах гололедица, будьте осторожны.