В Томске прокуратура разберется с нерадивыми коммунальщиками, не обеспечившими уборку снега

Слава Богу, в Томске пока нет обильных снегопадов и сильных морозов Фото: из открытых источников

В районах Томска проводятся проверки содержания дворовых территорий. Качество содержания жилищного фонда в рамках ежедневных рейдовых мероприятий оценивают сотрудники отделов ЖКХ и благоустройства районных администраций, представители «Санитарной милиции Томска», сообщает сайт мэрии областного центра.

Так, накануне в Кировском районе проверено 65 дворовых территорий, управляющим компаниям выдано 7 предписаний, информация по 4 многоквартирным домам на ул. Московский тракт и Учебной передана в прокуратуру.

По ранее выданным требованиям жилищные организации устранили снежные навесы по адресам пр. Ленина,8, ул. Усова,9, пр. Кирова,25.

Всего в уборке снега на территории Кировского района задействовано 280 человек, на жилищном фонде дворовые территории и тротуары чистят 99 дворников.

– Просим томичей не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники: на дворовых территориях и вдоль городских магистралей. Отсутствие сильных снегопадов и сильных морозов позволяют нам вывезти снег из жилых кварталов, с обочин дорог, с территорий объектов потребительского рынка. Прошу глав районов проконтролировать вопросы содержания территории, – подчеркнул заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.