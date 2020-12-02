За сутки 10 жителей Томской области попались в криминальные сети, расставленные мошенниками

500 тысяч рублей за сутки - очень неплохой улов для жуликов Фото: из открытых источников

В первый день декабря четверо мужчин и шесть женщин в возрасте от 24 до 46 лет – жители региона – попались на уловки дистанционных мошенников. В общей сложности томичи лишились более 550 000 рублей, сообщает сайт УМВД по Томской области.

Распространенной схемой обмана является хищение денежных средств при осуществлении купли или продажи товаров через популярные торговые площадки сети Интернет. При этом граждане оплачивают покупки, после чего не получают товар, или же при покупке или продаже имущества переходят по ссылкам, пришедшим им от незнакомых лиц (продавец, покупатель), где указывают реквизиты своих банковских карт и лишаются денежных средств.

Не менее распространенным способом обмана является мошенничество в социальных сетях, при котором, злоумышленник, получив доступ к странице пользователя, от его имени, под различными предлогами, просит у Вас занять денежные средства, предоставить реквизиты банковских карт или же перейти по ссылке. Граждане, которым приходит данная просьба от «друга», не перепроверяют информацию и осуществляют необдуманные финансовые операции и действия, осуществляют переводы на указанные им номера и счета, в результате чего становятся жертвами мошенников.

Наиболее распространенным способом обмана остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка или службой безопасности банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам. После чего для сохранности финансов, или же отмены подозрительных операций, мошенники убеждают сообщить им или «роботу» («роботизированной линии») реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех или четырех цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-сообщений. Иногда мошенники убеждают граждан осуществить перевод денежных средств на «безопасный счет» или «безопасную ячейку» банка через приложение мобильного банка или же через банкомат. В некоторых случаях злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности или поддержки для мобильного банка, которая на самом деле является программой удаленного доступа, и, получая доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства. За прошедшие сутки 6 жителей региона попались на уловки мошенников по данной схеме.