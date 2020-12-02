Лесной надзор вышел в дозор: в Томской области инспекторы обнаружили «черных лесорубов»

"Черные лесорубы" валят томский лес в своих финансовых интересах Фото: из открытых источников

Инспекторы государственного лесного надзора по оперативным данным задержали группу лиц из 6 человек за незаконную заготовку древесины, сообщает сайт департамента лесного хозяйства Томской области.

На территории Северо-Алтайского участкового лесничества Корниловского лесничества нарушители вели незаконную рубку берез. На момент задержания гражданами были незаконно спилены 42 дерева.

Объем незаконной рубки составил 30 куб. м с ущербом более 90 тысяч руб. У задержанных изъят лесовоз, два трактора с телегами, бензопила и заготовленная древесина. Возбуждено уголовное дело.