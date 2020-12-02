Томичи смогут проверить свои знания на тему доступности городской среды для инвалидов

По результатам теста эксперты отметят регионы по уровню знаний в сфере доступной среды для инвалидов. Фото: из открытых источников

Жители Томской области смогут пройти тест «Доступная среда» завтра, 3 декабря, в Международный день инвалидов. Общероссийская акция посвящена теме организации доступной среды и навыков общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, сообщает обладминистрация.

Добавляется, что участники смогут проверить свои знания об условиях для комфортной жизни инвалидов в городском пространстве, а также поучаствовать в тренинге на тему инклюзивного общения.

Онлайн-тестирование пройдет на официальной странице проекта «Тотальный тест «Доступная среда» в 12.30 для студентов и школьников, а в 14.30 для взрослых. Все участники получат сертификаты.

Напомним, что Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.