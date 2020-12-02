Центры соцподдержки Томской области начинают выдавать детские новогодние подарки

Новогодние подарки получат более 52 тысяч юных томичей из малоимущих семей. Фото: из открытых источников

В Томске получить новогодние подарки можно уже с сегодняшнего дня, 2 декабря. В районах и в городе Северске их начнут выдавать с 9-го числа, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Если семья оформила социальные выплаты: пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей, то для получения набора конфет родителю достаточно предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка, – говорится в сообщении.

По словам начальника департамента социальной защиты населения Томской области Марины Киняйкиной, подарки получат более 52 тысяч детей от одного года до 10 лет из малоимущих семей.

Выдавать новогодние наборы будут до конца января 2021 года.