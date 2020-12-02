Вниманию томичей: нужны волонтеры для доставки лекарств заболевшим коронавирусом

Томичей приглашают стать добровольцами по доставке продуктов и автоволонтерами. Фото: из открытых источников

Региональный волонтерский штаб помощи, действующий на базе ресурсного центра добровольчества «Бумеранг добра 70», ведет дополнительный набор волонтеров. Они будут доставлять наборы лекарств пациентам с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врача, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Сейчас волонтеры начинают доставку бесплатных лекарств тем, кто лечится от коронавируса на дому, но чем больше будет добровольцев, тем быстрее они смогут привозить медикаменты, выписанные врачом, – приводятся в сообщении слова председателя областного комитета по молодежной политике Кирилла Антонова.

Отмечается, что перед выездом волонтеры проходят обязательную термометрию, получают набор средств индивидуальной защиты и антисептики. Передача герметично упакованного набора лекарств происходит бесконтактно: добровольцы просто оставляют его рядом с квартирой.

Помимо этого, по словам Антонова, волонтерский штаб покупает и доставляет продукты и лекарства, помогает с оплатой услуг ЖКХ пожилым и маломобильным томичам, которые должны оставаться дома во время пандемии. Такая работа ведется с весны.

Сейчас в региональный штаб требуются не только простые волонтеры, но и автовладельцы, готовые возить их на своем личном транспорте по адресам.

Чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в штаб по адресу: Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301. Прием ведется с 10 до 18 часов. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (3822) 90-15-59.

Также записаться на смены можно по ссылкам: для волонтеров, для автоволонтеров.