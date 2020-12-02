«Аренда за рубль»: старинный дом по ул. Кузнецова в Томске войдет в городскую программу

Для старых томских домов передача в долгосрочную аренду означает надежду на сохранение. Фото: из открытых источников

Исторический дом по ул. Кузнецова, 33, в Томске планируется передать инвесторам для последующего восстановления. Такое решение принял и. о. мэра Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне состоялся аукцион по закупке 3-комнатной квартиры для последних жильцов этого аварийного деревянного дома, подлежавшего расселению. После их переезда в новое жилье здание будет полностью законсервировано, а впоследствии (после выполнения процедур по переводу из жилого в нежилой объект) станет еще одним участником муниципальной программы «Аренда за рубль».

– Дом подлежит сохранению, находится в самом центре Томска и будет востребован инвесторами. В связи с этим необходимо ускорить процедуры по включению его в список проекта «Аренда за рубль» и последующему проведению торгов по аренде, – отметил М. Ратнер.

Кроме того, администрация Кировского района выполнила необходимые мероприятия по консервации расселенного дома – объекта исторической среды по ул. Красноармейской, 77. Это здание муниципалитет также планирует передать бизнесу в аренду на льготных условиях для восстановления и сохранения его исторического облика.

Напомним, проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. В его рамках инвесторам передают старинные дома в аренду на 49 лет. На сегодняшний день в этом списке 34 здания – 33 деревянных и одно каменное. С информацией о программе можно ознакомиться на 3D портале Томска, а также на сайте «Муниципальные торги Томска» по ссылке.